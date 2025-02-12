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23:41, 12 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали о новых правилах регистрации земельных участков

С 1 марта нельзя регистрировать земельные участки без внесения их границ в ЕГРН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В России с 1 марта нельзя будет зарегистрировать сделку с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщает РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

В сообщении говорится, что изменения были внесены в статью 26 закона о регистрации недвижимости. «Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ», — заявили в Росреестре.

Также говорится, что при отсутствии в ЕГРН данных о границах земельных участков невозможно однозначно определить, где участок в действительности находится и какой является его площадь. Кроме того, иногда продавец показывает покупателю чужой земельный участок или объясняет, что в земельный участок входит территория, которая не является его частью.

Ранее адвокат по земельным делам Сергей Маковеев предупредил россиян о штрафах, которые грозят дачникам за неиспользование земельного участка в размере 1-1,5 процента от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей.

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