Россияне отвернулись от новостроек

Дом.РФ: Продажи жилья в новостройках в России упали на 19 %

Продажи квартир в новостройках в России по договорам долевого строительства (ДДУ) в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 19 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Продажи в первом месяце 2025 года составили 1,5 миллиона квадратных метров, вернувшись таким образом к уровню января 2023 года. При этом снижение упало за счет сегмента комфорт- и типового жилья. В этой части рынка было реализовано 1,2 миллиона квадратных метров, а сокращение продаж составило 23 процента из-за сокращения выдачи льготной ипотеки.

В сегментах бизнес-класса и среди элитного жилья продажи не упали. Они выросли на два процента год к году, составив 246 тысяч квадратных метров.

Ранее в компании «Метриум» обратили внимание на новую тенденцию на рынке жилья. Там указали, что в 2024 году готовые новостройки в Москве начали дорожать быстрее тех, что находятся на стадии котлована — раньше было наоборот.