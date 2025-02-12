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18:50, 12 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин красиво потратил украденные 11 миллионов и раскаялся перед судьей в стихах

Петербуржец украл 11 млн рублей из здания бизнес-центра и потратил их на красоту
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы рецидивиста с фамилией Агеев, который украл больше 11 миллионов рублей из кабинета в бизнес-центре и потратил их «на красоту». Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как установил суд, все произошло в августе 2024 года. Мужчина пришел к зданию бизнес-центра на Кантемировской улице, поднялся на третий этаж и, проникнув в кабинет директора одной из компаний, похитил оттуда 11,5 миллиона рублей. На судебном заседании он раскаялся в содеянном в стихах и заявил, что все украденное потратил на «пацанов и красоту».

Агеева признали виновным по статье о краже в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Ранее в Петербурге суд приговорил к 6,5 года лишения свободы менеджера одного из банков, который украл 33 миллиона рублей у клиентов и потратил эти деньги на отдых.

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