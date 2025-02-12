Россиянке смягчили приговор после заявления о планах родить ребенка от потерпевшего

В Новосибирске женщине смягчили приговор после заявления о желании родить

Кировский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам лишения свободы условно женщину, изрезавшую ножом супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянку признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора обвиняемой ее желание завести ребенка с потерпевшим, положительные характеристики, молодой возраст и другие действия, направленные на заглаживание вреда.

По данным ведомства, пьяная жена поссорилась с мужем, после этого он оскорбил ее и ударил по лицу. Тогда женщина схватила нож и вонзила в возлюбленного. Потерпевший на заседании отказался давать показания против супруги. Он подтвердил, что в ходе конфликта и взаимных оскорблений ударил супругу по лицу и тряс ее.

Отмечается, что жена оказывала мужу помощь в больнице, меняла повязки. Сейчас пара продолжает совместно проживать, прекратила употреблять алкоголь и планирует купить квартиру большего размера. Кроме того, они обратились в центр планирования семьи для рождения совместного ребенка.