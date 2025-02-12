Российская певица вышла на публику в ультракоротком платье

Российская певица Виктория Дайнеко снялась в ультракоротком платье на сцене

Российская певица Виктория Дайнеко снялась в откровенном наряде на сцене. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 37-летняя знаменитость вышла на публику в ультракоротком блестящем платье на бретелях, сшитом из массивных пайеток. При этом она продемонстрировала стройную фигуру.

Певица распустила завитые в легкие локоны волосы. В качестве аксессуаров артистка выбрала электронные наручные часы.

В ноябре 2024 года Дайнеко показала фото в купальнике со словами «целлюлит закрашивать лень». Певица предстала, стоя в море в голубом раздельном плавательном костюме и демонстрируя подтянутое тело.

