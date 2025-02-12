Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:48, 12 февраля 2025Ценности

Российская певица вышла на публику в ультракоротком платье

Российская певица Виктория Дайнеко снялась в ультракоротком платье на сцене
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @krylya_event

Российская певица Виктория Дайнеко снялась в откровенном наряде на сцене. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 37-летняя знаменитость вышла на публику в ультракоротком блестящем платье на бретелях, сшитом из массивных пайеток. При этом она продемонстрировала стройную фигуру.

Певица распустила завитые в легкие локоны волосы. В качестве аксессуаров артистка выбрала электронные наручные часы.

В ноябре 2024 года Дайнеко показала фото в купальнике со словами «целлюлит закрашивать лень». Певица предстала, стоя в море в голубом раздельном плавательном костюме и демонстрируя подтянутое тело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Любовные утехи российских енотов на крыше едущего такси попали на видео

      Алиев назвал отношения с США при Трампе успешными

      Россиян предупредили о наказании за неправильно выброшенный мусор

      Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив в залив Америки

      Российские туристы прекратили ездить на популярный курорт Турции

      На Западе заявили о необходимости обсудить снятие санкций с России для мира на Украине

      В МИД назвали бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

      Провалившая гендерный тест Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса

      «Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше