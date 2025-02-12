Российские девятиклассники из мести толпой избили сверстника и сняли это на видео

В Канске девятиклассники толпой избили сверстника

В Канске Красноярского края девятиклассники местной школы №6 толпой избили сверстника. Часть нападения подростки сняли на видео, которое опубликовал Kras Mash в Telegram.

На кадрах видно лежащего на снегу мальчика, окруженного другими школьниками. Агрессоры смеются, а один из них постоянно наносит удары по телу жертвы, в том числе попадая по голове.

По словам очевидцев, девятиклассники напали на сверстника якобы из мести за обиду, нанесенную их другу. Что именно мог совершить пострадавший, не уточняется.

Полиция проводит по факту произошедшего проверку, пишет канал.

Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном комплексе «Европолис» в Санкт-Петербурге избили 16-летнего подростка. Сверстник завел мальчика в туалет, где начал наносить ему удары. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.