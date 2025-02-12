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18:11, 12 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Российский полковник назвал проблему ПВО Украины

Полковник Матвийчук назвал уязвимой систему ПВО Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украине не удалось замкнуть систему противовоздушной обороны (ПВО), что делает ее уязвимой к атакам, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что стране не хватает систем разного радиуса действия.

«У Украины почти нет систем ПВО средней дальности. Есть ближние, есть дальние, но они не могут замкнуть систему. В итоге ПВО выполняют функцию охраны отдельных объектов. Например, Киева, Львова, каких-то аэродромов, а ситуация в целом плачевная. Из-за этого не получается полноценно отражать удары», — объяснил полковник.

По словам Матвийчука, у Украины наблюдаются серьезные проблемы с дефицитом систем ПВО, которые не удается восполнить. Из-за этого противовоздушная оборона становится неэффективной.

«Система ПВО во время войны должна прикрывать тактическую зону, оперативную, зону оперативного тыла. А они не могут. Не хватает сил и средств требуемой классификации, системы средней дальности отсутствуют», — уточнил военный эксперт.

Ранее в Верховной Раде обвинили командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лжи относительно состояния систем ПВО. Там также указали на критическую их нехватку.

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