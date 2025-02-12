Российскому региону предсказали частые смерчи

Географ Артемова: Смерчи станут обычным явлением для Пензенской области

В ближайшем будущем смерчи и другие экстремальные погодные явления станут обычными для Пензенской области. Об этом жителей российского региона предупредила кандидат географических наук, доцент кафедры «География» ПГУ Серафима Артемова, передает газета «Аргументы и факты».

Ученая напомнила, что в 2024 году глобальная температура воздуха выросла на 1,5 градуса Цельсия. Изменение климата приводит к засухам, уничтожению посевов и таянию гималайских ледников, а также усилению штормов. «Однозначно можно говорить, что глобальные процессы потепления скажутся на увеличении повторяемости экстремальных погодных процессов», — заявила Артемова.

По ее словам, в Пензенской области вырастет число залповых ливней, смерчей, продолжительность засушливых периодов. Она отметила, что эффект глобального потепления наблюдался и в 2024 году. «Новая погодная реальность уже наступила», — заключила географ.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил россиян о резких перепадах температур, которые ожидают страну в ближайшие годы. По его словам, очень холодная погода будет сменяться очень теплой.