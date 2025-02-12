Российскому врачу предъявили обвинение за потерю ребенка при лечении зубов

В Красноярске предъявили обвинение врачу за смерть ребенка в стоматологии

В Красноярске предъявили обвинение врачу за потерю ребенка при лечении зубов. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Ей предъявлено обвинение по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

По данным следствия, днем 12 июня 2024 года 7-летний мальчик с мамой пришел в частный медицинский центр для лечения и чистки зубов. Процедуры должны были проводится под седацией. Для этого в клинику были предоставлены необходимые анализы. Также врач знала, что ребенку проводилась трахеостомия и у него есть физиологические патологии. После осмотра анестезиолог-реаниматолог принял решение о проведении анестезии внутривенно и путем применения масочного наркоза.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей врач не провел специального предоперационного обследования с применением инструментальных методов, в связи с чем не выявил наличия у малолетнего патологии трахеи. Вследствие этого у ребенка на анестезию возникла дыхательная недостаточность. Бригада скорой помощи, прибывшая на вывоз, провела реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у него случилась острая дыхательная недостаточность, вызванная спазмом при проведении анестезии. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

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