Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 12 февраля 2025Силовые структуры

Российскому врачу предъявили обвинение за потерю ребенка при лечении зубов

В Красноярске предъявили обвинение врачу за смерть ребенка в стоматологии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Красноярске предъявили обвинение врачу за потерю ребенка при лечении зубов. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Ей предъявлено обвинение по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

По данным следствия, днем 12 июня 2024 года 7-летний мальчик с мамой пришел в частный медицинский центр для лечения и чистки зубов. Процедуры должны были проводится под седацией. Для этого в клинику были предоставлены необходимые анализы. Также врач знала, что ребенку проводилась трахеостомия и у него есть физиологические патологии. После осмотра анестезиолог-реаниматолог принял решение о проведении анестезии внутривенно и путем применения масочного наркоза.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей врач не провел специального предоперационного обследования с применением инструментальных методов, в связи с чем не выявил наличия у малолетнего патологии трахеи. Вследствие этого у ребенка на анестезию возникла дыхательная недостаточность. Бригада скорой помощи, прибывшая на вывоз, провела реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у него случилась острая дыхательная недостаточность, вызванная спазмом при проведении анестезии. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Ранее сообщалось, что иностранца приговорили к 20 годам по делу о смертельном отравлении 10 человек наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Вооруженный металлической трубой россиянин ломился в детский сад и попал на видео

      Москвичей предупредили о сохранении аномально высокого давления

      Любовные утехи российских енотов на крыше едущего такси попали на видео

      Алиев назвал отношения с США при Трампе успешными

      Россиян предупредили о наказании за неправильно выброшенный мусор

      Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив в залив Америки

      Российские туристы прекратили ездить на популярный курорт Турции

      На Западе заявили о необходимости обсудить снятие санкций с России для мира на Украине

      В МИД назвали бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше