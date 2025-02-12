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07:57, 12 февраля 2025Экономика

Северному соседу США пригрозили уже 50-процентными пошлинами

Reuters: Пошлины США на канадский импорт могут повыситься до 50 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Общий тариф США на канадский импорт может серьезно превысить 25 процентов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

По его данным, запланированные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия прибавятся к другим сборам на канадские товары, что обеспечит скачок общего тарифа до 50 процентов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми тарифы на сталь и алюминий, введенные Трампом и предупредил о готовности Оттавы ответить «твердо и решительно». Канадский министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань назвал такие пошлины «совершенно неоправданными», так как от канадских алюминия и стали зависят ключевые отрасли американской экономики.

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