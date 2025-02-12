Шольц на вопрос об Украине призвал остановить бесконечное наращивание вооружений

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, отвечая на вопрос о прекращении конфликта на Украине. Об этом пишет Tagesspiegel.

В ходе мероприятия в Котбусе политика спросили, что тот намерен сделать, чтобы число жертв украинского конфликта перестало расти. «Мы должны положить конец бесконечному [наращиванию] вооружения», — заявил политик.

Ранее Шольц заявил, что странам Запада следует помочь Украине создать сильную армию. Он подчеркнул, что экономика Украины на данный момент не позволит ей финансировать «армию такого масштаба, который ей нужен для самообороны».

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, в свою очередь, отметила, что главным условием завершения конфликта на Украине должно быть отсутствие военных США у границ России.