Шойгу оценил возможность влияния выборов в США на ядерную доктрину России

Секретарь СБ Шойгу исключил влияние выборов в США на ядерную доктрину России

Выборы в США не могут повлиять на изменение ядерной доктрины России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Как обеспечивали безопасность наших союзников, наших соседей, которыми являются и Казахстан, и Белоруссия, обеспечивали безопасность единым зонтиком, безопасность, которая утверждена всеми документами», — сказал Шойгу.

Секретарь совещательного органа назвал революционными изменения в политике США с приходом нового президента Дональда Трампа. Ситуация требует обсуждения на всех уровнях, особенно в части обеспечения безопасности государства, подчеркнул он.

Новую ядерную доктрину в России утвердили в ноябре 2024 года. Она расширила категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В частности, условием для применения ядерного оружия теперь является проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности. Президент России Владимир Путин, комментируя изменения, заявлял, что власти не ужесточают документ, а совершенствуют.