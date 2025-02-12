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13:32, 12 февраля 2025Россия

Шойгу оценил возможность влияния выборов в США на ядерную доктрину России

Секретарь СБ Шойгу исключил влияние выборов в США на ядерную доктрину России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Выборы в США не могут повлиять на изменение ядерной доктрины России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Как обеспечивали безопасность наших союзников, наших соседей, которыми являются и Казахстан, и Белоруссия, обеспечивали безопасность единым зонтиком, безопасность, которая утверждена всеми документами», — сказал Шойгу.

Секретарь совещательного органа назвал революционными изменения в политике США с приходом нового президента Дональда Трампа. Ситуация требует обсуждения на всех уровнях, особенно в части обеспечения безопасности государства, подчеркнул он.

Новую ядерную доктрину в России утвердили в ноябре 2024 года. Она расширила категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В частности, условием для применения ядерного оружия теперь является проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности. Президент России Владимир Путин, комментируя изменения, заявлял, что власти не ужесточают документ, а совершенствуют.

ЖЗЛ
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