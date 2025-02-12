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18:21, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Соловьев стал мастером спорта

Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания мастера спорта России по практической стрельбе. Заслуженно», — написал глава Минспорта.

К публикации Дегтярев прикрепил совместное фото, на котором присутствует не только Соловьев, но и глава Федерации хоккея страны Владислав Третьяк.

Ранее работавший на канале «Соловьев LIVE» популярный российский блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», опроверг связанный со знаменитым телеведущим слух. По его словам, он никогда не дружил с Соловьевым, так как «вряд ли ему интересен», но не отказался бы с ним «побухать и потусить».

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