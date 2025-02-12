Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе

Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания мастера спорта России по практической стрельбе. Заслуженно», — написал глава Минспорта.

К публикации Дегтярев прикрепил совместное фото, на котором присутствует не только Соловьев, но и глава Федерации хоккея страны Владислав Третьяк.

Ранее работавший на канале «Соловьев LIVE» популярный российский блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», опроверг связанный со знаменитым телеведущим слух. По его словам, он никогда не дружил с Соловьевым, так как «вряд ли ему интересен», но не отказался бы с ним «побухать и потусить».