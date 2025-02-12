Белорусское издание пожаловалось на опубликовавших интервью от его имени мошенников

Мошенники опубликовали поддельное интервью от лица издания «Sputnik Беларусь»

Издание «Sputnik Беларусь» пожаловалось на мошенников, опубликовавших от его имени поддельное интервью. Об этом говорится в сообщении издания в Telegram.

Отмечается, что злоумышленники опубликовали поддельную беседу с блогером Андреем Буримом, известным как Mellstroy. В нем блогер рассказывает, как стал богатым благодаря некоей инвестиционной программе, и призывает читателей также поучаствовать в ней финансово.

«Само собой, такого интервью не существует: это одна из мошеннических схем, которые сейчас очень популярны у преступников», — отметили представители издания. «Sputnik Беларусь» также призвало читателей быть внимательными и напомнило, что настоящий адрес издания выглядит как sputnik.by.

Ранее стало известно, что россиянин обманул предпринимательницу из Санкт-Петербурга на 15 миллионов рублей. Сообщается, что злоумышленник выдал себя за генерала. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».