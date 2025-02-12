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18:24, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Белорусское издание пожаловалось на опубликовавших интервью от его имени мошенников

Мошенники опубликовали поддельное интервью от лица издания «Sputnik Беларусь»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex from the Rock / Shutterstock / Fotodom  

Издание «Sputnik Беларусь» пожаловалось на мошенников, опубликовавших от его имени поддельное интервью. Об этом говорится в сообщении издания в Telegram.

Отмечается, что злоумышленники опубликовали поддельную беседу с блогером Андреем Буримом, известным как Mellstroy. В нем блогер рассказывает, как стал богатым благодаря некоей инвестиционной программе, и призывает читателей также поучаствовать в ней финансово.

«Само собой, такого интервью не существует: это одна из мошеннических схем, которые сейчас очень популярны у преступников», — отметили представители издания. «Sputnik Беларусь» также призвало читателей быть внимательными и напомнило, что настоящий адрес издания выглядит как sputnik.by.

Ранее стало известно, что россиянин обманул предпринимательницу из Санкт-Петербурга на 15 миллионов рублей. Сообщается, что злоумышленник выдал себя за генерала. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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