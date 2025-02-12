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06:53, 12 февраля 2025Мир

Стала известна причина отказа Макрона пожать руку Моди

Макрон не пожал руку Моди на саммите в Париже, поскольку уже приветствовал его
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже проигнорировал попытку премьера Индии Нарендры Моди пожать ему руку из-за того, что он ранее приветствовал его. Об этом пишет Life.

Как уточняется, Макрон и Моди вместе прибыли на саммит. На опубликованных кадрах с саммита французский глава жмет руку и обнимает премьера Индии перед речью последнего на заседании. Также политики стоят рядом на фото с участниками встречи. Можно сделать вывод, что Макрон не стал жать руку Моди, поскольку уже здоровался с ним.

До этого СМИ написали, что Эммануэль Макрон на саммите проигнорировал приветствие премьер-министра Индии. При этом французский президент пожал руки другим участникам саммита.

С 10 по 11 февраля во Франции проходил саммит по ИИ. В нем приняли участие мировые лидеры, руководители компаний и ученые.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в подготовке государственного переворота. До этого стало известно, что рейтинг Макрона снизился до рекордных значений — 21 процента

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