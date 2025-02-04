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03:43, 4 февраля 2025Мир

Во Франции обвинили Макрона в подготовке госпереворота

Политик Филиппо обвинил Макрона в подготовке госпереворота во Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в подготовке государственного переворота.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета республики Ричарда Феррана позволит политику баллотироваться на третий срок, если будет отменен соответствующий законодательный запрет.

«Да, Ферран хочет отменить запрет на 3-й срок, он уже сказал об этом! Он очень часто говорит об этом. Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот», — заявил Филиппо, призвав отстранить главу государства от должности.

Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона снизился до рекордных значений — 21 процента. Еще в сентябре деятельность французского лидера одобрили 25 процентов респондентов.

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