Трамп призвал закончить конфликт на Украине

Трамп после разговора с Зеленским призвал закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время закончить конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп отметил, что пришло время остановить конфликт с Россией.

«Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!» — призвал американский лидер.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.