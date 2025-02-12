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18:27, 12 февраля 2025Из жизни

Убийца попался полиции из-за забытого рукописного плана преступления

В США мужчина убил брата и попался из-за рукописного плана преступления
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jonathan Drake / Reuters

В штате Южная Каролина, США, убийца попался полицейским из-за невнимательности. Об этом пишет Law and Crime.

55-летнего Чарльза Гордона Перри арестовали в декабре 2024 года. Ранее его бездыханного брата нашли с огнестрельным ранением на складе, принадлежащем его семейному бизнесу. Полицейские изучили место происшествия и нашли неподалеку рюкзак Перри. Внутри него лежал пистолет.

Во время расследования Перри появился на складе с вопросом, требуется ли его брату скорая помощь. Пока мужчина разговаривал с полицейскими, те заметили на его ботинках красные пятна, похожие на кровь. Продолжив поиски, сотрудники полиции наткнулись на рукописный текст, напоминающий план преступления, забытый кем-то на складе.

Пистолет
Разобраться с камерами
Уникальные брюки, уникальная рубашка с длинным рукавом, уникальные носки
Молоток
Что нужно сделать: оставить телефон, оставать iPad
Дома: сжечь одежду/тряпку/костюм, очистить и выбросить гильзы, пистолет

Найденная полицейскими записка

Один из сотрудников склада заявил, что почерк на записке похож на почерк Перри. Полицейские запросили образец письма подозреваемого мужчины. Во время допроса он подтвердил, что рюкзак и пистолет принадлежат ему. При этом он подчеркнул, что был уверен, что потерял оружие.

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Полицейские также обнаружили, что на момент преступления камеры видеонаблюдения были выключены, как и говорилось в плане. Перри предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в штате Небраска, США, невиновная женщина пыталась выдать себя за сестру-близнеца, чтобы спасти ее от тюрьмы, но попалась. Свидетели заметили, что сестры были одеты в разные футболки, по ним полиция и определила настоящую преступницу.

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