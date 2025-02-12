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13:47, 12 февраля 2025Бывший СССР

Украина заявила о планах покупки сжиженного газа у США

Глава МИД Украины Сибига заявил о планах покупать и хранить сжиженный газ у США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Украина намерена покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США и хранить его в своих газохранилищах для нужд стран Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«Политика нулевой зависимости от России должна стратегической целью для Европы», — подчеркнул министр.

Сибига рассказал о планах покупки СПГ у США и последующего хранения после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергосистемы БРЭЛЛ. Глава МИД Украины поздравил страны Прибалтики и заявил, что европейские государства должны заменить поставки энергии из России на поставки от США и других партнеров. Дипломат добавил, что Киев якобы располагает всей необходимой инфраструктурой.

Ранее издание Bloomberg рассказало о вынужденной закупке Украиной дорогого газа из Европы. В качестве примера агентство приводит сократившуюся на треть добычу украинской компании «Нафтогаз».

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