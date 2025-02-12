В Антарктиде обнаружили «климатическую бомбу»

El Pais: В Антарктиде обнаружили значительные выбросы метана

Ученые из Испании обнаружили значительные выбросы метана в недрах Антарктиды. Они утверждают, что находка может стать «бомбой для климата планеты», передает газета El Pais.

Речь идет о выбросах метана длиной до 700 метров и шириной до 70 метров. По словам участников экспедиции, парниковый газ накопился в морских недрах Антарктиды примерно 20 тысяч лет назад. Согласно подсчетам ученых, в месте, где были найдены выбросы, скопилось 24 гигатонны углерода — примерно столько выбрасывает в атмосферу человечества за два года.

Отмечается, что подобное уже было зафиксировано в Арктике, но в Антарктиде выбросы нашли впервые. Эксперты считают, что газ может прорываться на поверхность через разломы. В свою очередь, нестабильность в морских недрах может обернуться оползнями на континентальном склоне, которые создадут риск цунами.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об увеличении риска для жизни в связи с ростом глобальной температуры. По его словам, человеческому организму сложно справиться с волнами тепла, которые происходят все чаще.