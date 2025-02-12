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16:27, 12 февраля 2025Мир

В ЕС потребовали отменить санкции против России

Премьер Венгрии Орбан: Санкции ЕС против России должны быть отменены
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) в области энергетики должны быть отменены. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, передает ТАСС.

«Энергетические санкции против России необходимо отменить. Источники энергоносителей для экономики Евросоюза должны быть освобождены от ограничений. Политика ЕС, в том числе в вопросе санкций, поставила сообщество в тяжелое положение. Сейчас европейцам приходится платить за энергоносители в 3-4 раза больше, чем платят американцы», — отметил политик.

По мнению Орбана, программа АдГ «выгодна» в том числе и для Венгрии с точки зрения экономики. В частности, он указал на то, что партия выступает за немедленную отмену ограничений против Москвы, а также подчеркивает необходимость начала ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

31 января Орбан заявил, что Венгрия хотела бы отмены санкций Евросоюза против России. По словам политика, из-за существующих ограничений сообщество потеряло 19 миллиардов евро за три года. Он также отметил, что постоянно обсуждает эти вопросы со своими коллегами из стран — участниц ЕС.

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