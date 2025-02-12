В Европе допустили возвращение обязательного военного призыва

FP: в ЕС обсуждают способы сделать потенциальный военный призыв привлекательным

В военных кругах европейских стран-участниц НАТО обсуждают, возможно ли возвращение обязательного призыва на военную службу и как сделать его привлекательным для рекрутов в отдельных государствах. Об этом написало издание Forein Policy.

«Среди союзников НАТО начались разговоры о наилучших практиках, которые должны быть реализованы в случае введения призыва на военную службу, и о том, как сделать его привлекательным для отдельных стран», — отмечается в публикации.

Ранее бывший глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр объявил, в новые военные планы альянса входит создание «щита против России». По его словам, сейчас НАТО находится «в процессе реализации этих планов, каждый союзник должен внести вклад, чтобы создать этот щит альянса».