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11:35, 12 февраля 2025Экономика

В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

Politico: Франция предложила включить 15 химсоединений в перечень стратегических
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Правительство Франции начало разрабатывать план по спасению химической отрасли, являющейся одной из ключевых для экономики всего европейского региона, от крупного кризиса. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на разрабатываемый властями республики законопроект.

Отмечается, что химическая отрасль переживает упадок в течение последних нескольких лет на фоне удорожания электроэнергии и снижения производства. Только с 2019 по 2023 год суммарные объемы выпуска сократились на 12 процентов из-за «жесткой или даже недобросовестной конкуренции со стороны стран, не входящих в ЕС».

Власти Франции намерены убедить власти Евросоюза в необходимости внести 15 ключевых химических соединений в перечень стратегически важных. Авторы инициативы полагают, что эта мера позволит привлечь дополнительное финансирование. Химические вещества, которые планируется включить в список, будут нужны и для других отраслей экономики ЕС. Например, аммиак и метанол активно используются в сельском хозяйстве и энергетике, а этилен, пропилен, бутадиен и бензол — в нефтехимии.

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Разрабатываемый властями Франции план также подразумевает схемы поддержки предприятий, которым нужны дополнительные инвестиции для модернизации производства с целью снижения выбросов углекислого газа. Документ предполагает выделение дотаций для промышленных фабрик, находящихся под угрозой закрытия. В противном случае, отмечается в материале, «кризис поставит под угрозу европейский суверенитет». В качестве еще одной меры авторы законопроекта предлагают властям ЕС оградить регион от импорта некачественных химикатов из третьих стран. «Они должны соответствовать высоким стандартам, действующим в отношении окружающей среды и здоровья человека», — утверждается в документе.

Ранее глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер спрогнозировал снижение доли промышленности в экономике стран Евросоюза (ЕС) из-за высоких цен на энергоносители. Одним из ключевых пострадавших при таком раскладе, как уточнял он, окажется Германия, ВВП которой станет менее привлекательной для подобных производств. Кризис, как утверждало агентство Bloomberg, вынудил руководство крупнейшего производителя химпродукции в ЕС сократить 2,6 тысячи сотрудников в прошлом году. На фоне негативной тенденции эксперты не исключили потерю Германией статуса промышленной сверхдержавы в среднесрочной перспективе.

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