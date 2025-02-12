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10:56, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о повреждении критической инфраструктуры
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области была поражена критическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко.

О повреждении какого именно объекта идет речь, глава ГВА не уточнил. Информация о месте расположения критической инфраструктуры также отсутствует.

Ранее стало известно о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области. Сведения об этом подтвердил глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

Также сообщалось о пожаре на объекте инфраструктуры в Николаевской области. В результате никто не пострадал.

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