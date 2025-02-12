Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 12 февраля 2025Россия

В Кремле высказались о зверствах ВСУ в Николаево-Дарьино

Песков: Продолжается работа по донесению информации о зверствах ВСУ под Курском
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продолжается работа по донесению информации о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаево-Дарьино Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков выразил сожаление, что западные СМИ продолжают линию на замалчивание зверств украинских боевиков в российском приграничье, в частности, истории о расправе с практически всеми мужчинами целого курского села.

«Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию даже по таким чудовищным зверствам», — заключил Песков, добавив, что российские дипломаты продолжат работу по донесению этой позиции.

Российская армия взяла под контроль Николаево-Дарьино под Курском 27 января. Сообщалось, что мирных жителей населенного пункта держали в заложниках — над ними издевались и использовали как живой щит. Из всех мужчин чудом удалось спастись лишь одному.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

      Большинство украинцев отказалось признавать США союзником

      Бывшего сушефа российского ресторана осудили за отравление 170 человек

      Олимпийские чемпионы исполнили мечту московской школьницы

      В России высказались о «демонстрации добрых намерений» Путиным

      Российскому региону предсказали частые смерчи

      Назван возможный формат реорганизации НАТО

      Россиянку задержали за хранение взрывного устройства и боеприпасов

      В Раде решили открыть заседание в годовщину начала СВО гимном «Боже великий»

      Пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше