В Кремле высказались о зверствах ВСУ в Николаево-Дарьино

Песков: Продолжается работа по донесению информации о зверствах ВСУ под Курском

Продолжается работа по донесению информации о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаево-Дарьино Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков выразил сожаление, что западные СМИ продолжают линию на замалчивание зверств украинских боевиков в российском приграничье, в частности, истории о расправе с практически всеми мужчинами целого курского села.

«Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию даже по таким чудовищным зверствам», — заключил Песков, добавив, что российские дипломаты продолжат работу по донесению этой позиции.

Российская армия взяла под контроль Николаево-Дарьино под Курском 27 января. Сообщалось, что мирных жителей населенного пункта держали в заложниках — над ними издевались и использовали как живой щит. Из всех мужчин чудом удалось спастись лишь одному.