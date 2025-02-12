ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. В живых остался только один

Минобороны: ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Чудом удалось спастись лишь одному из них, рассказали в российском Минобороны.

Мирных россиян держали в заложниках — над ними издевались и использовали как живой щит. Обо всех зверствах украинской армии рассказали очевидцы — местные жители населенного пункта, который Российская армия освободила 27 января.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители села находились в заложниках полгода

Населенный пункт находился под оккупацией украинских войск практически с момента вторжения ВСУ на российскую территорию 6 августа. Все это время мирным жителям не предоставляли никакой помощи, а, наоборот, издевались и убивали, забрасывая гранаты в подвалы жилых домов.

Мужа у меня убили ни за что — пошел воды домой набрать

Надежда жительница Курской области

На помощь пришли российские десантники, людей выводили в метель

Когда российские бойцы зашли в село, мирные жители попросили эвакуировать их вглубь России, что и было сделано. Эвакуация проходила в морозную погоду и метель, однако такие условия только помогли сохранить жизни, так как ВСУ не могли применить беспилотники и ударить артиллерией. Это помогло людям в сопровождении десантников благополучно перейти реку вброд и выйти в район прибытия эвакуационного транспорта.

По прибытии в безопасное место россиянам оказали медицинскую помощь, а также направили их в социальные центры реабилитации.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Семья с малолетним ребенком три месяца пряталась в подвале

Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал о мальчике, который родился в Николаево-Дарьино в то время, когда ВСУ уже обстреливали регион. Оказалось, что во время оккупации села украинскими войсками ребенок почти три месяца прожил в подвале — семье помогли выжить запасы, сохранившиеся там.

Отец мальчика сравнил оккупацию ВСУ с заключением. «Мы были, как заключенные. Только те знают, когда их выпустят, а мы — нет», — рассказал он, отметив, что ему приходилось ходить за водой к колодцу и каждый раз он не знал, вернется ли обратно.

Десятки людей ждали спасения почти 200 дней. Все это время ВСУ не прекращали атак. Из-за непрерывного огневого воздействия невозможно было даже похоронить жертв, рассказали граждане. На данный момент в населенном пункте пожелали остаться лишь 15 человек, остальные были вывезены.