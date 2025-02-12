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06:15, 12 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

Минобороны России: ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жители населенного пункта Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более шести месяцев находились в заложниках у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прикрывались ими как живым щитом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

По данным ведомства, ВСУ убили почти всех мужчин в селе. «В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на ряде участков в Донецкой народной республике и Курской области. По данным украинского аналитического проекта DeepState, Вооруженные силы России вернули под контроль территории возле села Свердликово и южнее Николаево-Дарьино в Курской области.

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