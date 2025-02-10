Жители курского села рассказали о почти 200-дневном ожидании российских войск

Жители села Николаево-Дарьино под Курском почти 200 дней ждали освободителей

Жители села Николаево-Дарьино Курской области рассказали о почти 200-дневном ожидании российских войск. Подробности об их жизни под оккупацией приводит телеканал «Звезда».

Николаево-Дарьино было освобождено в конце января. Занявшие населенный пункт российские бойцы нашли в нем уцелевших местных жителей.

По их словам, на протяжении всех 186 дней оккупации солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращали атак. Из-за непрерывного огневого воздействия невозможно было даже похоронить жертв, пояснили они.

От беспилотников и снарядом сельчане прятались в подвалах. Питаться им пришлось домашними закатками и картофелем. Сейчас в Николаево-Дарьино остаются около 15 человек. Остальных людей эвакуировали, им предстоит пройти медицинское обследование.

Ранее жительница Николаево-Дарьино рассказала о расправе солдат ВСУ над ее мужем, вышедшем из подвала за водой. По словам россиянки, во время оккупации они с супругом жили в ужасающих условиях: без связи, воды, света, отопления.