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17:34, 10 февраля 2025Россия

Жители курского села рассказали о почти 200-дневном ожидании российских войск

Жители села Николаево-Дарьино под Курском почти 200 дней ждали освободителей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители села Николаево-Дарьино Курской области рассказали о почти 200-дневном ожидании российских войск. Подробности об их жизни под оккупацией приводит телеканал «Звезда».

Николаево-Дарьино было освобождено в конце января. Занявшие населенный пункт российские бойцы нашли в нем уцелевших местных жителей.

По их словам, на протяжении всех 186 дней оккупации солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращали атак. Из-за непрерывного огневого воздействия невозможно было даже похоронить жертв, пояснили они.

От беспилотников и снарядом сельчане прятались в подвалах. Питаться им пришлось домашними закатками и картофелем. Сейчас в Николаево-Дарьино остаются около 15 человек. Остальных людей эвакуировали, им предстоит пройти медицинское обследование.

Ранее жительница Николаево-Дарьино рассказала о расправе солдат ВСУ над ее мужем, вышедшем из подвала за водой. По словам россиянки, во время оккупации они с супругом жили в ужасающих условиях: без связи, воды, света, отопления.

ЖЗЛ
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