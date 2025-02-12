Пушков: Разоблачение USAID не отвлечет Трампа от дела о покушении на него

Президент США Дональд Трамп может начать серьезное расследование не только в отношении Агентства страны по международному развитию (USAID), о котором в последние дни выходит много разоблачений, но и в предыдущей администрации демократов. Об угрозе серьезнее USAID напомнил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«В США неназванный информатор обратился в правоохранительные органы с обвинением администрации Байдена, губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро и экс-директора ФБР Кристофера Рэя в организации покушения на Трампа в июле 2024 года. Если верить информатору, то Рэй и руководитель полиции Пенсильвании Кристофер Пэрис якобы координировали организацию покушения», — рассказал Пушков.

Кроме того, продолжил сенатор, члены команды экс-президента Джо Байдена на всех уровнях блокировали попытки передать Секретной службе и аппарату ФБР информацию о готовящемся покушении. «Сдается, что одними лишь разоблачениями USAID дело при Трампе не ограничится», — заключил он.

Ранее стало известно, что воинственный настрой президента США по отношению USAID — это не прихоть, а необходимость, поскольку оно было оплотом его политической оппозиции. Агентство финансировало публикации в рамках кампании по дискредитации самого Трампа.