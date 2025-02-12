В России назвали слова Каллас о невозможности соглашения по Украине истерикой

Слуцкий назвал слова Каллас о невозможности соглашения по Украине истерикой

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы истерикой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пока участие Европы напрямую способствовало только затягиванию конфликта и росту его жертв. «Теперь у Брюсселя есть все риски остаться почти один на один с ненасытным укрофашистким монстром, требующим больше и больше», — написал он.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине без участия стран Европейского союза невозможны.

3 февраля Каллас сообщила, что ЕС выделил Украине военную и экономическую помощь общей суммой в 134 миллиарда евро.