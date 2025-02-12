В России отреагировали на планы Трампа по сектору Газа

Депутат Чепа: Трампу не дадут выселить палестинцев из Газы

Президент США Дональд Трамп хочет получить контроль над сектором Газа для того, чтобы решить проблему конфликтов вокруг Израиля, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа. Он также выразил уверенность в том, что Трампу не удастся реализовать это простое решение проблемы.

«Трамп хочет решить проблему, которая длится уже десятилетиями, оторвав палестинцев от Израиля, убрав их куда-то подальше. Это такое техническое решение, которое позволит снять напряженность. Естественно, что, если переселить этих людей, проживающих на землях своих предков, то так для Израиля будет спокойнее», — объяснил Чепа.

Но, как считает депутат, американскому президенту не позволят реализовать такой план. Причем, по мнению политика, против этого выступят, в том числе, соратники США в регионе, такие как Египет и Катар.

«Они не поддерживают переселение людей и упорно это повторяют, говоря о том, что у Палестины будет свое государство, и палестинский народ имеет на это право. Так что простое решение палестинского вопроса у Трампа не получится», — заключил депутат.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Он подчеркнул, что согласно его плану, сектор Газа временно находился бы под контролем США, а палестинцы — уехали бы в другое место.