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10:13, 12 февраля 2025Россия

В российском городе молодого человека нашли под окнами с проломленным черепом

В Петербурге молодого человека нашли под окнами с проломленным черепом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге молодого человека нашли под окнами на улице Восстания с проломленным черепом и многочисленными травмами. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, скорую помощь одновременно вызвали прохожий горожанин и друг пострадавшего.

Молодого человека оперативно доставили в больницу. У него диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы основания черепа и ребер. Кроме того, у него оказались повреждены легкие и разорвалась селезенка.

В тяжелом состоянии пациента поместили в хирургическую реанимацию.

Удалось установить, что в Северную столицу молодой человек приехал из карельского поселка Поросозеро.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 17-летнего юношу с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома на Богатырском проспекте.

ЖЗЛ
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