17-летнего россиянина с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома

В Петербурге 17-летнего юношу с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома

В Санкт-Петербурге 17-летнего юношу с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома на Богатырском проспекте. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, мать российского подростка утром зашла проверить его в комнату. Не обнаружив ребенка, женщина подошла к окну и заметила его лежащим на земле. С подоконника также свисали простыни.

Подростка доставили в детскую горбольницу святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали у него переломы, ушибы внутренних органов и другие серьезные травмы. Состояние юноши оценивается как тяжелое.

До этого стало известно, что в петербургском поселке Шушары семилетний ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил.

Еще раньше в Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу.

