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10:11, 4 февраля 2025Россия

17-летнего россиянина с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома

В Петербурге 17-летнего юношу с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 17-летнего юношу с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома на Богатырском проспекте. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, мать российского подростка утром зашла проверить его в комнату. Не обнаружив ребенка, женщина подошла к окну и заметила его лежащим на земле. С подоконника также свисали простыни.

Подростка доставили в детскую горбольницу святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали у него переломы, ушибы внутренних органов и другие серьезные травмы. Состояние юноши оценивается как тяжелое.

До этого стало известно, что в петербургском поселке Шушары семилетний ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил.

Еще раньше в Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу.

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