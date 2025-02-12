Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:35, 12 февраля 2025Экономика

В Санкт-Петербурге стало значительно меньше людей

Естественная убыль населения Петербурга составила более 30 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года естественная убыль населения в Санкт-Петербурге составила более 30 процентов. О том, что смертность значительно превысила рождаемость, сообщил руководитель Петростата Александр Кукушкин, передает «РБК».

В прошлом году на 10 родившихся в городе пришлось 13 умерших. Рождаемость снизилась с 8,6 до 8,5 человека на тысячу человек населения, а смертность выросла с 10,5 до 11,1. В Ленинградской области ситуация еще хуже — рождаемость снизилась до 5,8 человека на тысячу человек населения, смертность составила 11 человек. На 10 родившихся приходится 19 умерших.

По словам Кукушкина, такая динамика вызывает тревогу. Эксперты считают, что негативные тенденции вызваны тем, что в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение. Так, число женщин в возрасте от 16 до 29 лет снизилось на 18 процентов по сравнению с 2016 годом. Помимо этого, жительницы Петербурга предпочитают рожать детей поздно — средний возраст женщины, рожающей первого ребенка, в 2023 году составил 29 лет.

Рост смертности объясняется тем, что в возраст от 65 лет и более вступает более многочисленное поколение. Сейчас таких жителей Петербурга на 22 процента больше, чем в 2016 году.

Ранее в Минздраве заявили, что число абортов за последние 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Алексея Воробьева назвали нарциссом после слов о поиске жены

      Орбан раскритиковал политику ЕС по Украине

      Предотвращены воздушные удары ВСУ по регионам России

      Европейские лыжники решили не бойкотировать гонку с участием Большунова

      Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

      Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

      Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

      В России появился новый автомобильный бренд

      Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше