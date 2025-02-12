В Санкт-Петербурге стало значительно меньше людей

Естественная убыль населения Петербурга составила более 30 %

По итогам 2024 года естественная убыль населения в Санкт-Петербурге составила более 30 процентов. О том, что смертность значительно превысила рождаемость, сообщил руководитель Петростата Александр Кукушкин, передает «РБК».

В прошлом году на 10 родившихся в городе пришлось 13 умерших. Рождаемость снизилась с 8,6 до 8,5 человека на тысячу человек населения, а смертность выросла с 10,5 до 11,1. В Ленинградской области ситуация еще хуже — рождаемость снизилась до 5,8 человека на тысячу человек населения, смертность составила 11 человек. На 10 родившихся приходится 19 умерших.

По словам Кукушкина, такая динамика вызывает тревогу. Эксперты считают, что негативные тенденции вызваны тем, что в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение. Так, число женщин в возрасте от 16 до 29 лет снизилось на 18 процентов по сравнению с 2016 годом. Помимо этого, жительницы Петербурга предпочитают рожать детей поздно — средний возраст женщины, рожающей первого ребенка, в 2023 году составил 29 лет.

Рост смертности объясняется тем, что в возраст от 65 лет и более вступает более многочисленное поколение. Сейчас таких жителей Петербурга на 22 процента больше, чем в 2016 году.

Ранее в Минздраве заявили, что число абортов за последние 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза.