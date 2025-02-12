Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 12 февраля 2025Россия

Вооруженный металлической трубой россиянин ломился в детский сад и попал на видео

В Тюмени вооруженный металлической трубой мужчина ломился в детский сад
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Тюмени вооруженный металлической трубой мужчина ломился в детский сад. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание 72.RU в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянину удалось проникнуть на территорию дошкольного учреждения, но он не остановился на этом и пытался пройти внутрь здания. На кадрах видно, как мужчина с силой бьет металлической трубой по дверям детского сада, пока его не попытаются остановить очевидцы.

По данным регионального УМВД, мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего — пока причины поступка неясны.

Ранее на Сахалине рецидивист пришел с ножом в детский сад и стал требовать отдать ему детей. Работники сразу же вызвали полицию, однако, когда она приехала, мужчина уже ушел. Задержать его удалось позднее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      «Ростех» обозначил преимущество российского оружия

      Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

      В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

      Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

      МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

      В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

      Зеленскому предрекли потерю власти до мая

      Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

      Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше