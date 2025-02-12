Вооруженный металлической трубой россиянин ломился в детский сад и попал на видео

В Тюмени вооруженный металлической трубой мужчина ломился в детский сад

В Тюмени вооруженный металлической трубой мужчина ломился в детский сад. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание 72.RU в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянину удалось проникнуть на территорию дошкольного учреждения, но он не остановился на этом и пытался пройти внутрь здания. На кадрах видно, как мужчина с силой бьет металлической трубой по дверям детского сада, пока его не попытаются остановить очевидцы.

По данным регионального УМВД, мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего — пока причины поступка неясны.

Ранее на Сахалине рецидивист пришел с ножом в детский сад и стал требовать отдать ему детей. Работники сразу же вызвали полицию, однако, когда она приехала, мужчина уже ушел. Задержать его удалось позднее.