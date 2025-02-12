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14:34, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Врачи назвали четыре правила для защиты от цистита

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shoth / Shutterstock / Fotodom  

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и врач-уролог Леонид Спивак перечислили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре правила для защиты от цистита. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко заявила, что для профилактики этого заболевания необходимо соблюдать несколько рекомендаций. «Это достаточное количество жидкости, не переполнять мочевой пузырь, не терпеть, безусловно, позывы к мочеиспусканию. И, конечно, соблюдать интимную гигиену», — рассказала она.

Спивак добавил, что после полового акта и женщинам, и мужчинам необходимо помочиться. По словам Шаповаленко, так лучше всего удастся предупредить попадание в уретру бактерий, провоцирующих цистит.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о переохлаждении почек. Он заявил, что болезни этого органа не возникают из-за сидения на холодном.

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