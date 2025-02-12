Врачи назвали четыре правила для защиты от цистита

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и врач-уролог Леонид Спивак перечислили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре правила для защиты от цистита. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко заявила, что для профилактики этого заболевания необходимо соблюдать несколько рекомендаций. «Это достаточное количество жидкости, не переполнять мочевой пузырь, не терпеть, безусловно, позывы к мочеиспусканию. И, конечно, соблюдать интимную гигиену», — рассказала она.

Спивак добавил, что после полового акта и женщинам, и мужчинам необходимо помочиться. По словам Шаповаленко, так лучше всего удастся предупредить попадание в уретру бактерий, провоцирующих цистит.

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