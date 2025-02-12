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17:51, 12 февраля 2025Бывший СССР

Захарова заявила о списании Украины Западом в утиль

Представитель МИД России Захарова: Запад списал Украину в утиль
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Запад больше не делает ставку на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она вспомнила заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что если Россия соберется напасть на НАТО, то проиграет. По ее словам, это заявление свидетельствует о том, что «украинский проект» Запада уже проиграл, так как ранее риторика западных политиков сводилась к призывам «разгромить Россию на поле боя».

По ее мнению, теперь акценты смещаются и на киевский режим Запад больше ставку не делает, так как списал его в утиль. Она добавила, что еще один важный акцент делается на необходимости «переводить стрелки» на политиков Евросоюза. Захарова заключила, что таким образом «обвисшая» западноевропейская экономика остается один на один с «созданными англосаксами проблемами».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны страны Рустема Умерова следует воспринимать как признак того, что они уже дрогнули и пытаются показать свою значимость. Таким образом он прокомментировал заявление Умерова о готовности к переговорам.

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