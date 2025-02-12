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15:03, 12 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова министра обороны Украины о готовности к переговорам

Депутат Колесник: Заявления Украины о переговорах показывают, что там дрогнули
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Заявления президента Украины и министра обороны страны Владимира Зеленского и Рустема Умерова следует воспринимать как признак того, что они уже дрогнули и пытаются показать свою значимость, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Умеров заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о том, что Украина готова к переговорам по завершению военного конфликта.

«Министр обороны написал в Facebook. Я думаю, у нас в министерстве обороны это прочитали, приняли к сведению. Он что, уполномочен кем-то такие заявления делать? Почему это министр обороны делает, а не председатель Рады? Все-таки легитимное заведение, пока во всяком случае. Мало ли. Бумага все стерпит», — высказался депутат.

Парламентарий напомнил, что в свою очередь Зеленский начал говорить об обмене территорий. По словам Колесника, они делают заявления, пытаясь показать свою значимость.

«Вопрос в том, считают ли их значимыми фигурами все потенциальные участники потенциального переговорного процесса. У нас это решает президент. Ну, Умеров пишет что-то там. Видимо, у них там какая-то предвыборная история началась, по моим ощущениям. Каждый пытается доказать хотя бы таким, не очень убедительным образом, что он значимая фигура. Не более того», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее Зеленский заявил о том, что планирует обменять оккупированные территории Курской области на земли, занятые Вооруженными силами России.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. «Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — подчеркнул он.

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