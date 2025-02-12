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11:50, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Минобороны Украины заявили о готовности страны к переговорам

Умеров заявил, что Киев готов к переговорам по завершению конфликта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: File Photo / Reuters

Украина готова к переговорам по завершению военного конфликта. Об этом министр обороны страны Рустем Умеров заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он добавил, что справедливый и длительный мир будет возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя. Умеров отметил, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» будут обсуждаться доставка военной помощи Киеву и инвестиции в оборонную промышленность государства. Он также рассказал, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с министрами обороны союзников для обсуждения усиления военного сотрудничества.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине без участия стран Европейского союза невозможны. Она добавила, что «не видит ни одного соглашения, в котором не участвовал бы Евросоюз».

До этого глава МИД России Сергей Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине. По его словам, Киев обязан отказаться от вступления в НАТО, чтобы не допустить расширения альянса на восток.

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