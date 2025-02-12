Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:44, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал число ежемесячно призываемых в ВСУ украинцев в течение 2024 года

Зеленский: В течение 2024 года в ряды ВСУ ежемесячно призывали 30 тыс. человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

В течение 2024 года в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали 30 тысяч человек ежемесячно, такие данные назвал президент республики Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Таким образом, если умножить озвученное политиком число на 12 месяцев, было мобилизовано порядка 360 тысяч человек.

«Это было, я думаю, много. Да, моральный дух то растет, то падает, люди устали. Это жизнь», — отметил он.

Политик отметил, что на Украине сформировано 110 бригад численностью от 3,5 до 5 тысяч человек, однако в России в два раза больше военных.

Ранее Зеленский рассказал, что украинцы устали от продолжительного вооруженного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не все бойцы ВСУ обладают высоким боевым духом. Президент также пожаловался на продолжающееся на него с 2022 года давление.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Зеленский назвал число ежемесячно призываемых в ВСУ украинцев в течение 2024 года

      В Европе допустили возвращение обязательного военного призыва

      Россиянам рассказали о новых правилах регистрации земельных участков

      Суслов заявил о намерении Трампа решить судьбу Украины без Зеленского

      Действующие военные ВСУ возмутились введением выгодных контрактов для украинской молодежи

      Ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС отменили из-за интенсивной военной активности

      Россиянин получил ранения при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль

      В офисе Зеленского заявили о начале работы команд по завершению конфликта

      Порошенко отреагировал на введение санкций СНБО Украины против него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше