Зеленский назвал число ежемесячно призываемых в ВСУ украинцев в течение 2024 года

Зеленский: В течение 2024 года в ряды ВСУ ежемесячно призывали 30 тыс. человек

В течение 2024 года в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали 30 тысяч человек ежемесячно, такие данные назвал президент республики Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Таким образом, если умножить озвученное политиком число на 12 месяцев, было мобилизовано порядка 360 тысяч человек.

«Это было, я думаю, много. Да, моральный дух то растет, то падает, люди устали. Это жизнь», — отметил он.

Политик отметил, что на Украине сформировано 110 бригад численностью от 3,5 до 5 тысяч человек, однако в России в два раза больше военных.

Ранее Зеленский рассказал, что украинцы устали от продолжительного вооруженного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не все бойцы ВСУ обладают высоким боевым духом. Президент также пожаловался на продолжающееся на него с 2022 года давление.

