Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский признал усталость украинцев от конфликта с Россией

Зеленский: Украинцы устали от продолжительного конфликта с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцы устали от продолжительного вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

«Люди устают. Это настроение идет волнами. Долгая война, конечно. Энергия угасает», — признал политик.

Зеленский указал на усталость граждан Украины от продолжающегося противостояния и подчеркнул, что не все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обладают высоким боевым духом. Он также пожаловался на продолжающееся на него с 2022 года давление.

Ранее Зеленский объяснил отказ от проведения выборов на Украине. По его словам, решение о проведении в стране голосования является исключительно внутренним делом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центральная Россия попала в зону рекордно высокого атмосферного давления. Люди вызывают скорую и жалуются на сильные боли

      В российском городе установят видеонаблюдение за мусорными контейнерами

      Россиянин красиво потратил украденные 11 миллионов и раскаялся перед судьей в стихах

      Паулина Андреева показала новый имидж на фото без макияжа

      Стал известен опередивший по издаваемости Достоевского автор

      Еще два мирных жителя пострадали при ударе Украины по российскому региону

      Дело изготовителей «Мистера сидра» поступило в российский суд

      Предложен минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки

      Стали известны подробности о впавшем в кому в Таиланде россиянине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше