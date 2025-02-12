Зеленский усомнился в окончании военного положения на Украине после завершения конфликта

Зеленский: После окончания боевых действий военное положение может сохраниться

После окончания боевых действий военное положение на Украине может сохраниться, поскольку после его отмены закон обязывает Киев провести парламентские выборы. В окончании чрезвычайного положения после завершения конфликта усомнился в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

«Военное положение, вероятно, закончится. Я не знаю, наверное. (...) Если военного положения не будет, то парламент должен провести выборы», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в таком случае необходимо предпринять предварительные законодательные шаги, в том числе назначить дату выборов.

В интервью Зеленский также признал маловероятность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). По его словам, членству Киева в альянсе сопротивляются США, Германия и Венгрия.