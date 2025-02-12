Зеленский захотел мира на Украине

Трамп заявил, что Зеленский, как и Путин, хочет мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет мира, как и президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в социальной сети Truth Social.

«Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио», — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.