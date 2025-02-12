Жена обвиняемого в насилии телеведущего рассказала о жизни с ним

Жена британского телеведущего Чарльза Хэнсона обвинила его в физическом насилии

Ребекка Хэнсон, жена популярного британского аукциониста и телеведущего Чарльза Хэнсона, рассказала о жизни с ним. В ходе судебных разбирательств она обвинила супруга в физическом насилии. Об этом пишет «Би-би-си».

Супруга ведущего отметила, что поначалу их брак был нормальным, однако спустя несколько лет поведение мужа ухудшилось. В частности, по словам Хэнсон, когда она была беременна, между ней и супругом произошел конфликт, во время которого он сильно схватил ее за шею. «Я была попросту в ужасе и в шоке от этого», — призналась она.

В другой раз Хэнсон пригрозил жене сожжением. Помимо того, утверждается, что однажды аукционист оставил супруге синяки, сильно схватив ее за руку.

По словам жены телезвезды, муж проявлял к ней агрессию примерно каждые полгода. При этом каждый раз он извинялся перед ней и обещал, что такое больше не повторится. «И ты думаешь, что все наладится. Но все только продолжалось и продолжалось», — сказала Хэнсон.

Телеведущий на суде отверг обвинения супруги.

Хэнсона арестовали в июне 2023 года. Его обвиняют в применении физического насилия к жене.

Ранее сообщалось, что популярный японский телеведущий и экс-поп-звезда Масахиро Накай объявил о завершении карьеры после обвинений в сексуальном насилии. В своем письменном обращении он извинился перед женщиной, выдвинувшей против него обвинения.