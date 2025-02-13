Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Водяное Второе в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах Щербиновки, Ленина, Барановки, Зверева, Удачного, Котлина, Надежденки и Новоандреевки ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 510 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, а также пять боевых бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и четыре пикапа. Помимо этого, уничтожены чешская боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под огневой контроль трехкилометровый отрезок береговой линии реки Текуч на сватовско-кременском направлении. Как сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, также заняты две лесополосы северо-западнее Макеевки.