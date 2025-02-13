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10:11, 13 февраля 2025Бывший СССР

ВС России взяли под огневой контроль три километра береговой линии реки Текуч

Марочко: ВС России взяли 3 километра береговой линии реки под огневой контроль
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль около трех километров береговой линии реки Текуч на сватовско-кременском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В ходе продвижения наших войск юго-западнее населенного пункта Макеевка (...) под огневой контроль ВС РФ перешла береговая линия реки Текуч протяженностью порядка 3 километра», — написал Марочко.

По его словам, помимо этого, северо-западнее населенного пункта ВС России заняли две лесополосы и выровняли положение по переднему краю, сократив межпозиционное пространство у Петровского до 1,7 километра.

Ранее Марочко заявил, что переданная Украине техника стран НАТО начала «капризничать» из-за погоды. По его словам, основные проблемы у техники связаны с топливной системой и двигателями, случаются и примерзания люков, отчего затруднительно попасть в технику.

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