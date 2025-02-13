Бывший советник Трампа заявил о «сдаче» президента США Путину

Болтон: Трамп фактически сдался Путину в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп фактически сдался российскому лидеру Владимиру Путину в предверии переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает CNN.

«У меня больше нет никаких ожиданий. Я думаю, что мы знаем точно, что произойдет. Президент Трамп фактически сдался Путину еще до того, как начались переговоры», — сказал он.

По его словам, позиция, озвученная министром обороны США Питом Хегсетом представляет собой условия урегулирования, которые «могли быть сформулированы в Кремле». «Это полный пересмотр позиции США и НАТО по ряду вопросов», — отметил он.

Экс-советник уточнил, что Путин одержал сегодня целый ряд побед и получил то, что хотел.

Ранее Болтон выразил мнение, что своими хаотичными действиями на международной арене Трамп подрывает доверие к США. Он подчеркнул, что во время первого срока Трампа у Вашингтона тоже были проблемы с партнерами, но сейчас все по-другому.

