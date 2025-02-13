Число заемщиков по автокредитам в России взлетело

НБКИ: Число заемщиков по автокредитам в РФ выросло почти в 1,5 раза за 4 года

За последние четыре года число заемщиков по автокредитам в России выросло почти в полтора раза (на 49 процентов) и достигло отметки примерно в 2,7 миллиона человек. О резком росте спроса на этот займов сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в конце 2020 года в стране насчитывалось в общей сложности 1,84 миллиона заемщиков по автокредитам, то в декабре 2024-го их суммарное количество достигло 2,74 миллиона. Таким образом, за последние четыре года показатель увеличился на 900 тысяч, уточнили в НБКИ.

В годовом выражении количество россиян, взявших кредит на покупку машины, выросло на 520 тысяч. В декабре 2023 года число заемщиков по автокредитам в стране составляло 2,22 миллиона. Заметное увеличение спроса директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал в том числе с эффектом прошлогодней низкой базы из-за нехватки новых машин.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал заметное удорожание автомобилей в России. Ко второй половине 2025 года, согласно его ожиданиям, стоимость новых машин в стране увеличится как минимум на 10 процентов. На этом фоне он рекомендовал гражданам не тянуть с покупкой автомобиля и приобрести транспортное средство до конца весны.