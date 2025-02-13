Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 13 февраля 2025Забота о себе

Девушка завела секс-переписку с партнером и случайно поймала его на измене

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom  

Девушка по имени Эль рассказала, как случайно поймала партнера на измене, заведя с ним интимную переписку. Об этом написало издание Mirror со ссылкой на видео девушки в социальной сети TikTok.

Недавно автору ролика пришлось купить новый телефон с новым номером, и партнер попросил ее написать ему сообщение, чтобы сохранить контакт. Девушка отправила ему откровенное сообщение, не подписываясь, а он для ответа ушел в ванную комнату. Пара начала флиртовать посредством текстовых сообщений, находясь в одном доме, и Эль возбудилась. Однако вскоре она обнаружила: все это время парень думал, что переписывается с кем-то еще.

Он написал Эль: «Я скоро буду», вышел из ванной и заявил ей, что уходит по срочному делу. «Но ты так и не отправила мне текстовое сообщение. У меня до сих пор нет твоего номера», — сказал он перед тем, как выйти из дома. «Когда он вернулся домой тем вечером, я была в ярости. Спросила, кому, по его мнению, он пишет сообщения, а он заявил, что знал, что это была я, просто дурачился со мной. Он меня газлайтит, заставляет меня думать, что я сумасшедшая», — пожаловалась девушка.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Подписчики поддержали Эль и призвали ее вызвать партнера на честный разговор. «Я бы использовала время, которое он проводит с другой женщиной, чтобы вынести все его вещи из дома», — посоветовали ей в комментариях.

Ранее 41-летняя женщина по имени Эмма, которая изменяет мужу, рассказала, как перехитрила нанятого супругом частного детектива. По ее словам, она легко заметила слежку: постоянно видела одну и ту же машину и одного и того же незнакомца у своего офиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона высказался о конфликте Украине. Киев возмущен, Европа говорит о капитуляции, а в России видят прозрение США

      В Евросоюзе признали преимущество ВС РФ в живой силе

      В некоторых районах Липецка на фоне атаки беспилотников отключили свет

      Военный эксперт высказался о способности ВСУ организовать новое наступление

      Нападение сбежавшего тигра на человека попало на видео

      Девушка завела секс-переписку с партнером и случайно поймала его на измене

      Задержанному по подозрению в госизмене летчику продлили арест

      Очевидцы раскрыли подробности об атаке дронов на Липецк

      Российский регион подвергся массированному налету БПЛА

      Раскрыты последствия разговора Трампа и Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше