Девушка завела секс-переписку с партнером и случайно поймала его на измене

Девушка по имени Эль рассказала, как случайно поймала партнера на измене, заведя с ним интимную переписку. Об этом написало издание Mirror со ссылкой на видео девушки в социальной сети TikTok.

Недавно автору ролика пришлось купить новый телефон с новым номером, и партнер попросил ее написать ему сообщение, чтобы сохранить контакт. Девушка отправила ему откровенное сообщение, не подписываясь, а он для ответа ушел в ванную комнату. Пара начала флиртовать посредством текстовых сообщений, находясь в одном доме, и Эль возбудилась. Однако вскоре она обнаружила: все это время парень думал, что переписывается с кем-то еще.

Он написал Эль: «Я скоро буду», вышел из ванной и заявил ей, что уходит по срочному делу. «Но ты так и не отправила мне текстовое сообщение. У меня до сих пор нет твоего номера», — сказал он перед тем, как выйти из дома. «Когда он вернулся домой тем вечером, я была в ярости. Спросила, кому, по его мнению, он пишет сообщения, а он заявил, что знал, что это была я, просто дурачился со мной. Он меня газлайтит, заставляет меня думать, что я сумасшедшая», — пожаловалась девушка.

Подписчики поддержали Эль и призвали ее вызвать партнера на честный разговор. «Я бы использовала время, которое он проводит с другой женщиной, чтобы вынести все его вещи из дома», — посоветовали ей в комментариях.

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