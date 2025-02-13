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17:23, 13 февраля 2025Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка оценила вероятность возвращения российских биатлонистов

Чемпионка ОИ Зайцева: Возвращение российских биатлонистов зависит от политики
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка (ОИ) Ольга Зайцева оценила вероятность возвращения российских биатлонистов на международные турниры. Ее слова приводит Odds.ru.

Зайцева заявила, что решение зависит от политики. «И как они вели себя, так и будут, пока им кто-то не скажет. Они будут действовать по чужой указке», — посчитала она.

Ранее пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер отреагировал на призыв главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохана Элиаша допустить россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что заявления других федераций никак не влияют на IBU.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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